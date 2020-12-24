На одном из официальных Youtube-каналов Львовского городского совета опубликовали видео с изображением карты Украины без оккупированного Крыма, сообщает Zaxid.net.

Ролики изготовила общественная организация «Батьки в дії» как небольшой курс для старшеклассников о работе мэрии, депутатов и чиновников во Львове. 22 декабря они появились в Youtube, а на следующее утро авторы их удалили.

«Первым на эти видео обратил внимание Львовский политический обозреватель Дмитрий Посыпанко. Оказалось, что на 24 секунде каждого из четырех роликов, опубликованных на официальном YouTube-канале отдела партнерства управления «Секретариат совета» Львовского горсовета, есть карта Украины без Крыма. Отдел партнерства Львовского горсовета является партнером этого проекта, а производством всех видео занималась известная во Львове общественная организация «Батьки в дії», - пишет СМИ.

После резонанса записи удалили, чтобы переделать. Председатель ОО «Батьки в дії», экс-депутат горсовета Львова Юлия Гвоздович объяснила, что видео переделывают, поскольку сначала не обратили внимания на карту без Крыма.

«Проект делали родители, пластуны на волонтерских началах, по ночам, желая только лучшего детям города, чтобы они были общественно сознательные. Без всяких злых намерений все трое пропустили (карту без Крыма). Спасибо Дмитрию Посыпанко, что обратил внимание. Менее, чем за сутки публичности ролика, мы его уже заменили. Извиняемся за такую опечатку. Крым - это Украина!»- подчеркнула она.

В отделе партнерства Львовского горсовета также отреагировали на этот инцидент, пояснив, что после исправления ошибки все видео снова опубликуют.

«Относительно досадной ошибки с картой Украины... Львовский городской совет неоднократно и последовательно демонстрирует свою позицию относительно территориальной целостности и неделимости Украины. Эта техническая ошибка в кратчайшие сроки будет исправлена реализаторами проекта. Надеемся, обновлены видео станут полезными для молодых людей, поскольку их суть направлена на построение молодого гражданского общества», – указано в официальном комментарии мэрии.



