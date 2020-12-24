Значительная часть авиаперевозок между Украиной и странами Европейского Союза могут возобновиться в 2021 году.

Такой прогноз дал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире 24 канала.

Украина в данном вопросе, говорит он, зависит от всего мира.

«По состоянию на конец 2020 года мы выходим на восстановление уровня перевозок примерно на 28% по сравнению с 2019 годом. В следующем восстановится половина перелетов», - прогнозирует министр.

Он также отметил, что только на 2023 год перевозки выйдут на уровень 2019 года по предварительным прогнозам. Впрочем, все зависит от ситуации с пандемией. По прогнозам Мининфраструктуры, в первом квартале 2021 года Европа может полностью возобновить перелеты для украинцев.

«Мы ожидаем, что тогда будет первое историческое безвизовое событие», – сказал Криклий, добавляя, что это позволит украинским перевозчикам летать в любую страну ЕС без ограничений и двусторонних соглашений.



