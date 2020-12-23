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Мэр Харькова Геннадий Кернес оставил завещание, в котором фигурируют жена и трое детей.

Об этом в интервью Страна.ua рассказал близкий друг Геннадия Кернеса Павел Фукс.

По его словам, свое имущество Кернес разделил между Оксаной и Родионом Гайсинскими, Кириллом Кернесом и Даниилом Приваловым.

«Никто не остался недопонят. На первом месте Оксана и Родион, которые были рядом с ним до последней минуты жизни. Потом Кирилл и Даниил. Он говорил, что Родион его любит больше всех. Родион от него не отходил», - рассказал Фукс.

Оксана Гайсинская - третья жена Кернеса. Общих детей у них не было, но у Гайсинской есть сын Родион от предыдущего брака. Ему 26 лет и Геннадий Кернес называл его своим сыном.

Также Фукс подтвердил, что у Кернеса есть дочь, несмотря на отсутствие о ней информации в СМИ.

«Ей 11 лет. Зовут Соня. Она живет со своей мамой в Лондоне. Сыновья Кернеса поддерживают с ней взаимоотношения. Он ее безумно любил. Просто не хотел, чтобы она его видела больным. Она на него очень похожа - просто копия! И внешне, и по характеру», - отметил Фукс.

Напомним, в ночь на 17 декабря Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике «Шарите», где проходил лечение после осложнений от COVID-19.
ForUm

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