В Одесской области мужчина обстрелял автомобиль, в результате чего погиб пассажир, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Происшествие произошло на автодороге в Окнянському районе. Предварительно установлено, что к автомобилю «ВАЗ», где в качестве пассажира находился потерпевший, подъехала Honda, из салона вышел мужчина и выстрелил из охотничьего ружья. От полученного ранения пострадавший скончался до приезда «скорой». Правонарушитель на иномарке с места происшествия скрылся.

Сейчас на месте преступления работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства происшествия. Для розыска и задержания злоумышленника в действие введена специальная полицейская операция «Сирена», работу правоохранителей координирует развернутый в Главном управлении ситуационный центр. По факту умышленного убийства начато уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.