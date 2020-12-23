также в разделеПроисшествия
Сегодня в Украине из-за непогоды произошло более 1000 ДТП, погибли 13 человек 10
В Одессе мужчина стрелял в полицейских, пытавшихся его обыскать 14
Боевики 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе 8
В Украине снова растет число новых случаев COVID-19 31
На Харьковщине пьяный сотрудник автосервиса разбил Lexus клиентки 15
«Избили на глазах у жены и сына»: мэр Броваров рассказал подробности нападения 58
В Ривном застрелили известного бизнесмена 42
Ночью неизвестные ограбили дом мэра Броваров 97
Сутки в ООС: 6 обстрелов, ранены 2 военных 10
На Донбассе боевики взяли в плен украинского военного 34
На Черниговщине браконьеры срубили сосен на полмиллиона 13
На Донбассе ранены двое военных 12
На балконе многоэтажки в Днипре спасатели нашли полтысячи летучих мышей 15
Проректор Украинского католического университета умер от коронавируса 11
ООС: Боевики совершили 9 обстрелов, украинские военные открывали огонь 13
Минздрав заявляет о 6545 новых случаях COVID-19 за сутки 17
Боевики на Донбассе подбили трактор, тракторист в больнице 13
Во Львовской области произошло смертельное ДТП 15

В Одесской области мужчина обстрелял автомобиль, в результате чего погиб пассажир, сообщает пресс-служба Национальной полиции.  

Происшествие произошло на автодороге в Окнянському районе. Предварительно установлено, что к автомобилю «ВАЗ», где в качестве пассажира находился потерпевший, подъехала Honda, из салона вышел мужчина и выстрелил из охотничьего ружья. От полученного ранения пострадавший скончался до приезда «скорой». Правонарушитель на иномарке с места происшествия скрылся.

Сейчас на месте преступления работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства происшествия. Для розыска и задержания злоумышленника в действие введена специальная полицейская операция «Сирена», работу правоохранителей координирует развернутый в Главном управлении ситуационный центр. По факту умышленного убийства начато уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги