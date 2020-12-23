Поддерживая НАБУ и его неэффективного директора Артема Сытника, не давая украинцам «перезагрузить» этот орган, западные страны уже фактически защищают коррупцию в Украине. Такая политика подрывает отношения между Украиной и ЕС. Об этом идет речь в статье авторитетного европейского аналитического издания New Eastern Europe, сообщает «Капитал».

В Украине провалилась борьба с коррупцией, пишут журналисты, приводя обескураживающие цифры. В последнем рейтинге восприятия коррупции организации Transparency International, Украина получила 30 баллов из 100 возможных и заняла 126 место. Ее соседями в рейтинге являются Кыргызстан, Азербайджан и Джибути. 63,6% украинцев назвали коррупцию одной из главных проблем страны.

Издание напоминает, что в Украине предпринимались попытки бороться с коррупцией, и что уже скоро исполниться шесть лет существованию такого органа как Национальное антикоррупционное бюро. Однако, пишут авторы материала, именно НАБУ и стало одним из наибольших разочарований.

«Согласно результатам недавнего соцопроса, проведенного Центром социальный мониторинг, НАБУ сейчас является органом, которому меньше всего доверяют украинцы. 38,3% респондентов совсем не доверяют НАБУ, 34,7% — скорее не доверяют. О полном доверии к Бюро заявил лишь 1% опрошенных, еще 9,2% скорее доверяют НАБУ. Таким образом, не доверяют Национальному антикоррупционному бюро 73% опрошенных украинцев, в какой-то мере доверяют — всего 10,2%. Баланс доверия к НАБУ составляет минус 62,8% — это антирекорд в стране даже на фоне других государственных органов», — пишут авторы, объясняя такие цифры крайне низкими результатам работы НАБУ.

На сегодняшний день в НАБУ работает более 650 сотрудников. И все эти люди смогли за более чем 5 лет довести до приговора дела только 41 мелкого коррупционера. Это разительно констатирует с примером той же Румынии, где за такой же промежуток времени было привлечено к ответственности тысячи чиновников высшего уровня: депутатов, министров, мэров городов, владельцев медиа и даже родного брата бывшего президента.

«При этом за 6 лет расходы госбюджета на содержание НАБУ составили около 120 млн. евро. Это очень большая сумма для Украины, где миллионы людей вынуждены выживать на суммы менее 100 евро в месяц», — отмечается в статье.

Авторы материала пишут, что не смогли объективно оценить эффективность НАБУ, поскольку аудит ведомства так ни разу и не был проведен, несмотря на требование закона. Однако, там признают, что никакие цифры уже не переубедят украинцев — они не видят обещанных приговоров фигурантам громких коррупционных скандалов, а сами регулярно сталкиваются с коррупцией в органах власти.

Есть претензии у New Eastern Europe и к фигуре нынешнего директора НАБУ Артема Сытника. Его обвиняют в коррупции, припоминая знаменитый отдых в охотничьем хозяйстве, из-за которого чиновник попал в официальный реестр коррупционеров.

При этом журналисты признают, что именно Запад не дает «перезагрузить» НАБУ, назначить нового директора и исправить ситуацию.

«Такая позиция серьезно подрывает доверие украинцев к западным партнёрам. В Украине все больше людей не понимают, почему Запад поддерживает неэффективный орган и не дает сменить его руководителя. Все чаще звучат конспирологические версии про то, что НАБУ это не орган по борьбе с коррупций, а средство внешнего управления украинским государством. Антикоррупционные органы открывают много дел, которые ни к чему не приводят, но дают возможность держать „на крючке“ чиновников или депутатов», — отмечается в материале.

Позиции Артема Сытника, за спиной которого стоят послы западных государств, непоколебимы, признает издание. Там напоминают — они не пошатнулись даже после того, как в августе Конституционный суд признал незаконным назначение Атема Сытника директором НАБУ.

«Сытник сейчас находится в Украине над законом — у него уникальный статус, который ему обеспечивает не эффективная работа, а исключительно иностранная поддержка», — пишет издание, отмечая, что это создает проблемы для будущих отношений Украины и ЕС.

«Проблема в том, что Запад, защищая Сытника и НАБУ, фактически уже защищает и коррупцию в Украине. Украинцы это видят и делают выводы», — отмечается в материале европейского издания New Eastern Europe.