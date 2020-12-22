Министерство энергетики Украины уплатило НАК «Нафтогаз Украины» компенсацию за поставки импортируемого газа в течение 2015-2019 годов в рамках режима возложение специальных обязанностей (ПСО) на рынке природного газа. Об этом сообщила пресс-служба НАК.

В течение этого периода Нафтогаз продавал газ по регулируемой цене ниже рыночной, для нужд населения, бюджетных и религиозных организаций. Всего такая компенсация составила 32,2 млрд грн.

17 ноября Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет 2020 года, которые сделали возможной такую ​​компенсацию.

«Изменения, вместе с соответствующими решениями Кабмина, сделали возможной уплату текущих и просроченных налоговых обязательств», - отмечается в сообщении.

Нафтогаз признал эту компенсацию своей прибылью и оплатил 6,4 млрд грн налога на прибыль.

Также группа выплатила ОАО «Укрнафта» средства за газ 2006 добычи, в том числе, 12,6 млрд грн в рамках урегулирования, предусмотренного Законом Украины 1005-ІХ и 1006-ІХ, и осуществила предварительный платеж в размере 23,5 млрд грн за газ будущей добычи, который будет поставлен в следующие несколько лет. Фактические поставки газа также будут означать налогооблагаемую прибыль для Укрнафты в этот период.

«Я рад сообщить, что мы нашли решение на получение компенсации за импортированный газ, поставленный в рамках ПСО с 2015 по 2019 годы, а также уплаты значительных налоговых долгов, и добавили более 10 млрд гривен в государственный бюджет. Это прекрасный пример эффективной, слаженной работы правительства, Нафтогаза и менеджмента компании «Укрнафта» в интересах государства», - прокомментировал завершение расчетов финансовый директор Группы Нафтогаз Петер ван Дрил.