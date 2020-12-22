В последнее время количество лиц, пересекающих украинскую границу, значительно возросло, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Несколько дней пассажиропоток в сутки фиксировался на уровне почти 90 тыс. путешественников.

Стоит заметить, что в ноябре и в начале декабря украинскую границу пересекали около 50 тыс. человек в сутки.

Рост пасажиро-транспортного потока в предновогодний период является традиционным. Например, в прошлом году, в этот же период, пассажиропоток составлял почти 300 тыс. человек в сутки.

Оно в значительной мере вызван существенным увеличением количества граждан Украины, въезжающих из стран Европейского Союза, где с 25 декабря начинается период рождественско-новогодних праздников и выходных.

Больше всего пассажиропоток вырос во всех работающих пунктах пропуска на границе с Польшей, а также в пунктах пропуска в Закарпатской области.