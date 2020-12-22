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Заместитель главы фракции «Слуга народа» в парламенте Александр Корниенко сообщил, что довыборы в Харькове могут пройти только в две даты, передает РБК-Украина.

По его словам, на 28 марта, скорее всего, не выйдет, могут не успеть пройти все процедуры.

«Выборы объявляются за 60 дней - это конец января, до этого момента у нас всего лишь одна сессия, одна пленарная неделя», - сказал Корниенко.

Как сообщал ForUm, Кернес в ночь на 17 декабря скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике «Шарите», где проходил лечение после осложнений от COVID-19.

Он впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре.

4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.

 
ForUm

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