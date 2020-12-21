Чартерный самолет Mitsubishi Challenger 850 с телом Геннадия Кернеса приземлился в международном аэропорту «Харьков».

Этот факт подтвердил по телефону из аэропорта директор департамента информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, передает Укринформ.

«Самолет, который ожидали в 19:00, приземлился в 19:24. Возле VIP-терминала борт встретили коллеги Кернеса, секретарь горсовета Игорь Терехов, который сейчас исполняет обязанности мэра Харькова, близкие друзья Кернеса, представители депутатского корпуса», - отметил Сидоренко.

По его словам, пока что продолжается процедура необходимых оформлений. «После нее кортеж с телом Кернеса направится в морг 17-й городской больницы», - сообщил Сидоренко.

На месте, как стало известно, много охранников, на аэродроме никого из посторонних лиц нет.

Как сообщал ForUm, Кернес в ночь на 17 декабря скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике «Шарите», где проходил лечение после осложнений от COVID-19.

Он впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре.

4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.