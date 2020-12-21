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Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви заявил во время ежегодного епархиального собрания Киевской епархии.

«Возможна новая волна провокаций, захватов храмов, информационного давления и очередных попыток дискредитации Украинской Православной Церкви. Потому что патриарх Варфоломей приедет не для того, чтобы что-то дать Украине, а для того, чтобы что-то взять из Украины», — отметил Предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрий призвал духовенство быть готовыми к такому развитию событий и в первую очередь — духовно.

«Вооружившись молитвой, терпением и любовью, защищать чистоту Православной веры, отстаивать свои христианские принципы, которыми, к сожалению, пренебрегает Патриарх Варфоломей и его последователи и защищать свои святыни. Желаю всем нам мужества и твердости в вере, помня, что Бог не в силе, а в правде», — сказал Блаженнейший владыка.
ForUm

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