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Региональный суд чешского города Усти-над-Лабем приговорил к 15 годам лишения свободы 45-летнего мужчину, который с 2014 года воевал за так называемую «ДНР».

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Novinky.

О приговоре, который уже вступил в силу, в понедельник сообщил пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибехей. По его словам, мужчина принимал участие в вооруженном конфликте на востоке Украины с мая 2014 года.

«Он воевал на стороне сепаратистов так называемой «Донецкой народной республики» в борьбе против законной власти Украины. За свою активную деятельность он даже был награжден так называемой «ДНР» за храбрость», - сказал Ибехей.

Мужчина был сначала командиром боевой машины, а затем командиром вооруженной группы роты танкового полка в звании подполковника.

Суд вел дело против этого человека заочно. Полиция считает, что он до сих пор проживает на востоке Украины.

«Этот человек был приговорен к 15 годам тюремного заключения за преступление терроризма», - сказал Ибехей.

Напомним, пражский Верховный суд изменил приговор для гражданина Чехии Павла Кафки за участие в вооруженном конфликте на территории Украины с условного на реальный срок.
ForUm

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