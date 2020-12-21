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20 декабря 2020, около 13:00, государственная лесная охрана Государственного предприятия «Черниговское лесное хозяйство» «на горячем» задержала неизвестных лиц, осуществлявших погрузку срубленных молодых деревьев. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Черных лесорубов» задержали на плантации сосны обыкновенной в лесном массиве вблизи села Мнев Черниговского района. Возраст лесных культур - 5 лет. Лесонарушители срубили 877 деревьев.

На вызов государственной лесной охраны ГП «Черниговский лесхоз» прибыла полиция. По факту незаконной порубки деревьев составлен протокол.

Размер причиненного ущерба лесному хозяйству составляет – 455 084, 07 грн. За каждое срубленное дерево нарушителям придется заплатить не менее 519 грн.

Материалы по незаконной рубке деревьев и заявление о внесении в Единый реестр досудебных расследований будут направлены в соответствующие органы.

 
ForUm

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