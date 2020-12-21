Сотрудники Государственной фискальной службы Украины совместно с ГНС разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов при импорте автомобилей из стран ЕС и США.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ГФС, в течение двух лет группа лиц, используя реквизиты подконтрольных предприятий-импортеров, организовала незаконную схему импорта автомобилей и автозапчастей по заниженной таможенной стоимости. Злоумышленники реализовывали указанные автомобили физическим лицам за наличный расчет, а документально оформляли разборку авто и продажу их запчастей «предприятиям-скрутчикам» для фиктивного формирования схемного налогового кредита.

Всего было реализовано более 130 тысяч транспортных средств. «Таким образом предприятия уклонились от уплаты налогов на сумму около 2 миллиардов гривен», - отметил и.о. председателя ГФС Дмитрий Сосинович.

Продолжается досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, то есть преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины.