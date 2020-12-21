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Австрия вслед за рядом стран-членов ЕС вводит запрет на приземление пассажирских самолетов из Великобритании из-за появления в стране нового штамма коронавируса.

Об этом заявил в воскресенье глава австрийского МИД Александр Шалленберг, передает Укринформ.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить появление у нас этой опасной мутации вируса», - заявил Шалленберг.

По его словам, австрийские власти уже проинформировала Великобританию о том, что «мы вынуждены прибегнуть к такому радикальному мероприятия с целью защиты нашего населения».

В Минздраве Австрии сообщили, что соответствующее постановление о запрете приземления самолетов из Великобритании прорабатывается.

Как сообщает АРА, также Нидерланды, Бельгия, Италия, Германия и Болгария запретили авиасообщение с Великобританией. Кроме того, Греция расширила требования об обязанностях карантин для лиц, прибывающих из Великобритании – вместо трех дней, теперь на карантине нужно находиться 10 дней.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране подтвержден новый генетически мутировавший вариант коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Британское правительство усиливает карантин в Лондоне и на юго-востоке Англии. На Рождество жителям этих регионов будет запрещено встречаться с друзьями и родственниками, будут закрыты непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. Англичанам рекомендуют без крайней необходимости не покидать дома и воздержаться от поездок.
ForUm

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