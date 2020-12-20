В ближайшие дни синоптики прогнозируют относительно теплую погоду в Украине. В некоторых регионах ожидаются небольшие осадки.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр, 21 декабря на Левобережье ожидается небольшой снег, местами гололедица, температура в течение суток 1−6° мороза.

На остальной территории — без осадков. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем западе днем 1−6° тепла.

В большинстве областей, кроме восточных, туман. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с.

В Киеве — без осадков, ожидается туман. Температура в течение суток 0−2° тепла.

22 декабря в Украине без существенных осадков, лишь в Приазовье и на крайнем западе страны небольшие осадки. Ветер юго-восточный и южный, 5−10 м/с.

Температура воздуха в восточных и северо-восточных областях ночью 7−12°, днем 1−6° мороза. На остальной территории ночью 1−6° мороза, днём от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем западе страны ночью около 0°, днем 1−6° тепла.

В Киеве 22 декабря — без существенных осадков, ветер южный, 5−10 м/с. Температура ночью 2−4° мороза, днем 0−2° мороза.