также в разделеОбщество
Укрпочта создала интерактивную марку 11
Минюст повторно остановил рейдерскую атаку Влады Молчановой на рынок «Столичный» 12
90-летний Чапкис попал в больницу с двухсторонней пневмонией 23
ОБСЕ на Донбассе зафиксировала больше 230 нарушений перемирия 8
Синоптики объявили штормовое предупреждение 15
В Украине зафиксировали 8 325 новых случаев коронавируса 23
Минздрав отправил в регионы быстрые тесты на COVID 21
Празднование Рождества на 25 декабря: Епифаний назвал условие переноса 32
Около 30 государств предоставили Украине ту или иную помощь из-за COVID-19 10
Оккупанты более месяца продолжают блокировать пять КПВВ на Донбассе 14
Минздрав обновил алгоритм тестирования на коронавирус 20
В армии за сутки обнаружили еще 165 случаев COVID-19 9
Новые карантинные ограничения вступили в силу 34
COVID-19 в Украине: 11 742 новых случая и более 13 тысяч выздоровевших 40
18 декабря. Картина дня 27
«Лыжный экспресс» совершил праздничный рейс 15
Нотариусу, «сменившему» руководство Одесского медуниверситета, сообщено о подозрении 73
Госэкоинспекция проведет рейд по елочным рынкам 9

В ближайшие дни синоптики прогнозируют относительно теплую погоду в Украине. В некоторых регионах ожидаются небольшие осадки.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр, 21 декабря на Левобережье ожидается небольшой снег, местами гололедица, температура в течение суток 1−6° мороза.

На остальной территории — без осадков. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем западе днем 1−6° тепла.

В большинстве областей, кроме восточных, туман. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с.

В Киеве — без осадков, ожидается туман. Температура в течение суток 0−2° тепла.

22 декабря в Украине без существенных осадков, лишь в Приазовье и на крайнем западе страны небольшие осадки. Ветер юго-восточный и южный, 5−10 м/с.

Температура воздуха в восточных и северо-восточных областях ночью 7−12°, днем 1−6° мороза. На остальной территории ночью 1−6° мороза, днём от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем западе страны ночью около 0°, днем 1−6° тепла.

В Киеве 22 декабря — без существенных осадков, ветер южный, 5−10 м/с. Температура ночью 2−4° мороза, днем 0−2° мороза.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

3
Теги