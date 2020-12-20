также в разделеМир
Новый штамм коронавируса в Британии: реакция ВОЗ 11
В США заболеваемость коронавирусом бьет рекорды 14
Байден представил новых членов своей администрации 17
Большинство жителей Индии не хотят вакцинироваться от COVID-19 8
Нидерланды запретили пассажирские авиаперелеты из Британии из-за нового штамма коронавируса 9
SpaceX успешно запустила секретный спутник-шпион 11
Джонсон: Новый штамм коронавируса может быть на 70% заразнее 16
Нетаньяху первым в Израиле привился от коронавируса 17
Швейцария усиливает карантин 11
Помпео обвинил Россию в масштабной кибератаке 67
Стало известно о состоянии здоровья Макрона 38
В Швейцарии узаконили однополые браки 11
Новый тип коронавируса обнаружили в ЮАР 28
Казахстан начал вакцинацию добровольцев собственной вакциной 19
Россия вернет подаренную Лаврову украинскую икону 21
В Турции в отделении с больными COVID-19 взорвался кислородный аппарат: не менее 8 погибших 16
США сокращают два консульства в России 14
Италия вводит локдаун на новогодние праздники 14

Густонаселенный город Австралии Сидней стал еще более изолированным от остальной части страны после того, как Штаты закрыли границы и ввели ограничительные меры для его жителей. Такое решение было принято из-за того, что в Сиднее растет число заболевших коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters.

Соседние штаты Виктория и Квинсленд запретили людям прибывать из Сиднея с понедельника, 21 декабря.

Штат Южная Австралия ввел 14-дневный карантин для прибывших в Сидней и запретил путешественникам покидать пострадавшие пригороды.

В свою очередь штат Западная Австралия ввел жесткое закрытие границ. Около четверти миллиона человек в пригороде Сиднея на северном побережье, где произошла вспышка, были помещены в строгую изоляцию до Рождества.

Премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян заявила, что общественные собрания во всем Сиднее будут ограничены, а домашние собрания гражданам следует ограничить до десяти человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги