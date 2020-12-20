Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение прошлых суток зафиксировала 234 нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Из них - 232 произошли в Донецкой области.
Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ в Украине.
В частности 68 взрывов неопределенного происхождения, из которых 162 произошли в районах на северо-запад от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км южнее Донецка).
В Луганской области Миссия зафиксировала два нарушения режима прекращения огня (взрыва неопределенного происхождения) в районах к западу от н. п. Зимогорье (неподконтрольный правительству, 27 км на запад от Луганска).
Напомним, оккупанты более месяца продолжают блокировать пять КПВВ на Донбассе.
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