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Оккупанты на Донбассе продолжают блокировать дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка». Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.

«Оккупанты продолжают блокировать дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка». Ежедневно пропускные операции осуществляются только в контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская». В КПВВ «Новотроицкое» пропуск восстанавливается дважды в неделю в понедельник и пятницу, когда оккупанты разблокируют движение дорожным коридором», - сообщили в ООС.

Сообщается, что в течение недели пограничники оформили в КПВВ «Станица Луганская» на временно оккупированную территорию Украины - 5904 человека, на контролируемую территорию - 5609 человек.

Через КПВВ «Новотроицкое» - 208 граждан и 37 транспортных средств последовали в сторону временно оккупированного Донецка, одновременно 110 человек и 15 транспортных средств пересекли линию разграничения на контролируемую территорию.

«Наряду с этим, 23 человека российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины», - отмечают в штабе.

Также, по данным штаба, на этой неделе Международный комитет Красного Креста доставил гуманитарный груз жителям временно оккупированной территории Украины. Два грузовика с офисным и медицинским оборудованием от международной организации последовали на КПВВ «Новотроицкое" во временно оккупированный Донецк. Общий вес гуманитарной помощи составил более 1 тонны.

Напомним, на Донбассе оккупанты пять раз обстреляли украинские позиции.
ForUm

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