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В воскресенье, 20 декабря, синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине. Почти по всей территории страны ожидается туман.

Такие данные приводит Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, сегодня ночью и утром на Правобережье, в Черниговской и Сумской областях ожидается туман. Видимость при нем составит от 200 до 500 метров.

В связи с этим синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

Кроме того, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает (ГСЧС), что в связи с понижением температуры воздуха, с 20 по 23 декабря на Днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища) ожидается усиление ледовых явлений.
ForUm

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