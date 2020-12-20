Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что избранный президент США Джо Байден сможет избрать нового спецпредставителя по Украине в США.

По его мнению, это должен быть человек, который понимает украинскую ментальность.

Об этом Зеленский сказал в интервью The New York Times, опубликованном на сайте президента.

Он выразил сожаление, что Украина потеряла спецпредставителя по Украине в США Курта Волкера.

«В какой-то момент мы, к сожалению, потеряли спецпредставителя по Украине в США Курта Волкера, он делал очень важные соединительные шаги и мог общаться как с Украиной, так и прекрасно общался с Российской Федерацией, и знал всю информацию не понаслышке. Я считаю, что позиция потеряна, но такой спецпредставитель или такой орган должен быть. Очень важно выбрать такого человека, который будет осуществлять нужные шаги, который понимает украинскую ментальность. Важно не ошибиться в этом кадровом вопросе», — считает Зеленский.

По его словам, «президент Байден имеет максимальные шансы, потому что он много работал с Украиной и понимает менталитет украинцев».

«Он — практик и понимает менталитет, понимает важные моменты, связанные с реформами. Зная реформы в Украине, он будет понимать и сможет отличить реальную информацию от фейков. Это очень важно, чтобы не разорвались отношения между Украиной и США. важно понимать, что реально происходит. И поэтому мне кажется, что вот это понимание новым президентом США реальности в России, в Украине, в Европе даст большую возможность решения всех конфликтных задач», — резюмировал Зеленский.

Курт Волкер был спецпредставителем США по вопросам Украины с июля 2017 года по октябрь 2019 года. Дипломат подал в отставку на фоне скандала в США, разразившегося после телефонного разговора президента Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.