Во вторник в Швейцарии введут усиленный карантин. В стране фиксируют рост количества случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает The Local.

Рестораны и бары закроются, будет разрешено работать только на вынос. Спортивные, культурные и развлекательные мероприятия будут запрещены с 22 декабря до 22 января.

Емкость магазинов ограничена, а количество одновременно разрешенных клиентов будет зависеть от размера бизнеса.

В Швейцарии, стране с населением около 8,6 миллиона человек, регистрируется более 4000 новых случаев заболевания и 100 случаев смерти каждый день.

Напомним, Италия вводит локдаун на новогодние праздники.