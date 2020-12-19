также в разделеСтолица
Сегодня состоится праздничное открытие главной елки страны 9
На «мосту Кличко» повреждено стекло, пеняют на вандалов 17
Компанию Stolitsa Group «кинули» на 3,5 млн долларов при покупке «Столичного рынка» 18
В Киеве закрыли 5 нелегальных казино 10
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 1658 человек 16
В Киеве горел психоневрологический диспансер 39
В Киеве сеть магазинов разоблачили на незаконной продаже электроники 25
В Госпродпотребслужбе не видят оснований для ужесточения карантина в Киеве 11
Киев из-за пандемии недополучил 5 миллиардов 11
В Киеве за сутки 31 человек умер от COVID-19 27
Кличко: Электроопоры на Шулявском мосту генподрядчик заменит за свой счет 22
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 1858 человек 31
Появилось видео падения электроопор на Шулявском мосту 112
Проезд в маршрутках Киева в начале года может подорожать до 12 грн 11
Прокуратура открыла дело из-за падения электроопор на Шулявском 22
Кличко отреагировал на ЧП на Шулявском 70
Столбопадом на Шулявском занялась полиция 52
Самый большой флаг Украины меняют на новый 83

В Киеве за минувшие сутки, 18 декабря, зафиксировали 1364 новых случая заражения коронавирусом.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram в субботу, 19 декабря.

20 человек умерли, 734 — выздоровели.

Заболели:

726 женщин в возрасте от 19 до 89 лет;

538 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет;

42 девочки от 1 до 17 лет и 58 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

В частности, COVID-19 обнаружили у 52 медиков. За прошедшие сутки госпитализировали 82 пациента. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заражения коронавирусом обнаружили в следующих районах:

Дарницкий — 342;

Деснянский — 266;

Днепровский — 196.

Днем ранее, 18 декабря, в Киеве зафиксировали 1658 зараженных коронавируса.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 742 человек, зафиксировано 213 летальных случаев, 13 214 пациентов выздоровели.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1455 грн.
9
Теги