В Киеве за минувшие сутки, 18 декабря, зафиксировали 1364 новых случая заражения коронавирусом.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram в субботу, 19 декабря.
20 человек умерли, 734 — выздоровели.
Заболели:
726 женщин в возрасте от 19 до 89 лет;
538 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет;
42 девочки от 1 до 17 лет и 58 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.
В частности, COVID-19 обнаружили у 52 медиков. За прошедшие сутки госпитализировали 82 пациента. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заражения коронавирусом обнаружили в следующих районах:
Дарницкий — 342;
Деснянский — 266;
Днепровский — 196.
Днем ранее, 18 декабря, в Киеве зафиксировали 1658 зараженных коронавируса.
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 742 человек, зафиксировано 213 летальных случаев, 13 214 пациентов выздоровели.
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