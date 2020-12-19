В Киеве за минувшие сутки, 18 декабря, зафиксировали 1364 новых случая заражения коронавирусом.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram в субботу, 19 декабря.

20 человек умерли, 734 — выздоровели.

Заболели:

726 женщин в возрасте от 19 до 89 лет;

538 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет;

42 девочки от 1 до 17 лет и 58 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

В частности, COVID-19 обнаружили у 52 медиков. За прошедшие сутки госпитализировали 82 пациента. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заражения коронавирусом обнаружили в следующих районах:

Дарницкий — 342;

Деснянский — 266;

Днепровский — 196.

Днем ранее, 18 декабря, в Киеве зафиксировали 1658 зараженных коронавируса.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 742 человек, зафиксировано 213 летальных случаев, 13 214 пациентов выздоровели.