За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 742 человек, зафиксировано 213 летальных случаев, 13 214 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро субботы, 19 декабря.
Пятый день подряд количество выздоровевших за сутки превышает число заболевших.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 956 123 человек, из них 574 536 выздоровели, летальных исходов — 16 469.
Ситуация с COVID-19 по регионам:
г. Киев — 99694 случая;
Винницкая область — 20 781 случай;
Волынская область — 30 197 случаев;
Днепропетровская область — 52 068 случаев;
Донецкая область — 31 929 случаев;
Житомирская область — 36 061 случай;
Закарпатская область — 27 003 случая;
Запорожская область — 46 544 случая;
Ивано-Франковская область — 41 798 случаев;
Киевская область — 52 415 случаев;
Кировоградская область — 7707 случаев;
Луганская область — 8640 случаев;
Львовская область — 56 442 случая;
Николаевская область — 26 260 случаев;
Одесская область — 63124 случая;
Полтавская область — 31 433 случая;
Ровенская область — 38 315 случаев;
Сумская область — 37 612 случаев;
Тернопольская область — 32 235 случаев;
Харьковская область — 64 792 случая;
Херсонская область — 15 449 случаев;
Хмельницкая область — 36 360 случаев;
Черкасская область — 34 451 случай;
Черновицкая область — 37 949 случаев;
Черниговская область — 26 864 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине подготовили более 63 тысяч коек для больных COVID-19.
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