Государственный секретарь США Майкл Помпео принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке. Также приостанавливают работу генконсульства в Екатеринбурге.
Об этом сообщил представитель Госдепартамента, передает ТАСС.
Такое решение, по словам представителя Госдепа, было принято для оптимизации работы дипломатической миссии США в РФ.
«Госсекретарь в тесной консультации с послом США в РФ Джоном Салливаном принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге в рамках наших постоянных усилий по обеспечению безопасной и надежной работы дипломатической миссии США в Российской Федерации», - отметил дипломат.
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