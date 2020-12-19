В Беларуси предложили ввести сбор за пересечение границы при выезде из страны. Подготовлен соответствующий законопроект.

Об этом сообщает БелТА.

Согласно документу, могут ввести сбор за пересечение границы транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 тонн, в размере не более трех базовых величин (около 32 долларов).

В проекте закона отмечается, что количество пассажиров в машине не влияет на сумму сбора.

От его выплаты предлагается освободить транспортные средства глав государств и правительств, дипломатов, лиц, следующих на похороны членов семьи и близких родственников, инвалидов и участников Великой отечественной войны, инвалидов I и II группы и их сопровождающих и других категорий граждан.

В правительстве страны ожидают, что если такой подход будет одобрен, собранные средства с учетом пандемии могут направляться на мероприятия по дезинфекции, обеспечению необходимым пункты пропуска.

Напомним, ЕС уже дважды расширял санкционный список в отношении Беларуси после августовских выборов президента. В частности, ЕС ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании, в том числе против президента Лукашенко.