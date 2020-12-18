Сегодня, 18 декабря 2020, скоростной поезд Интерсити + №745 / 746 Киев-Славское отправился в праздничный рейс, во время которого представители Государственного агентства развития туризма Украины, Львовской ОГА, СМИ и другие гости протестовали этот поезд, сообщила пресс-служба Укрзализныци.

«Отличная возможность для пассажиров: с утра пить кофе в Киеве, а после обеда кататься на лыжах или сноуборде многочисленными трассами Славского. Это возможно благодаря Укрзализныце и новому зимнему поезду «Лыжный экспресс». Именно в этом убедились участники праздничной поездки и смогли протестировать новую услугу от Укрзализныци - бизнес-ланч», - говорится в сообщении.

Пассажир при заказе билета может выбрать мясной или вегетарианский вариант ланча. А сегодня во время рейса пассажиров приветствовали праздничным печеньем. При разработке маршрута поезда в Укрзализныце учли пожелания пассажиров и внесли коррективы в расписание.

В частности, предусмотрели остановку в городе-курорте Сколе, расположенном в национальном природном парке «Сколевские Бескиды». А благодаря удобной стыковке с региональным поездом №821 / 822 Львов - Ужгород - Львов пассажиры при необходимости могут продолжить путешествие по Карпатам.

В УЗ напомнили, что в соответствии с Правилами перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины каждый пассажир имеет право бесплатно перевозить с собой сверх установленной нормы ручной клади лыжи и палки к ним, сноуборд.