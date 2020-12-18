Государственная экологическая инспекция проведет рейд по елочным ярмаркам Киева, чтобы выявить нелегально срубленные деревья. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ведомства.
Сбор на рейд состоится в 10:00 у офиса Государственной экологической инспекции в Киеве (Новопечерский пер. 3, корпус 2).
К участию в рейде приглашаются представители СМИ.
Участники рейда совместно с инспекторами посетят елочные рынки столицы и проконтролируют наличие на деревьях бирок с идентификационным кодом и его регистрацию в Системе электронного учета древесины.
По фактам нарушений будут приниматься соответствующие меры.
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