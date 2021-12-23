Соломенская окружная прокуратура Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту хищения средств АО «Укрзализныця» при заключении договоров на установку и украшение новогодней елки в помещении Центрального железнодорожного вокзала в Киеве на общую сумму около 5 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в соответствии с договорами, заключенными филиалом «Вокзальная компания» АО «Укрзализныця», конечный срок выполнения работ по установке новогодней елки не позднее 17.12.2021.

Однако 22.12.2021 в ходе проведения досмотра в помещении Центрального железнодорожного вокзала установлено отсутствие новогодней елки.

В настоящее время продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств уголовного производства и привлечения виновных к ответственности.

Следственные действия проводятся прокурорами совместно со следователями СО полиции на станциях железнодорожного транспорта ГУ НП в г. Киеве при оперативном сопровождении Департамента военной контрразведки СБ Украины.