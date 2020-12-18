Украинская Православная Церковь считает, что приезд Константинопольского Патриарха является нецелесообразным, поскольку принесет в украинское общество разделение.

Об этом митрополит Антоний (Паканич) заявил в эфире программы «Смотрим».

«Полагаю, что любой президент вправе посещать любое государство и любого религиозного лидера. Но есть и другой аспект. Любой президент думает прежде всего о своём государстве, о его стабильности, обществе и о том, как оно развивается. И в этом плане, конечно, приезд патриарха Варфоломея в Украину не принесёт мира и спокойствия. Потому что он несет личную ответственность за то, что у нас происходит в религиозной сфере на протяжении последних лет. А это отнятие наших храмов, избиение наших священников, наших верующих людей. Это все - личная ответственность именно патриарха Варфоломея, поскольку это происходило после того, как он даровал томос украинским раскольникам», - отметил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ подчеркнул, что «если патриарх Варфоломей хочет приехать в Украину для того, чтобы попросить прощения у Украинской Православной Церкви, у наших священников, у наших верующих, то мы приветствуем такой приезд. Но полагаю, что он хочет приехать сюда триумфатором. А этот триумф ложный. И принесёт в жизнь украинского общества только раздор и разделение».