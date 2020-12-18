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В Харькове сократили дни траура в связи со смертью мэра Геннадия Кернеса. Ранее сообщалось о трех днях, позже стало известно, что траур объявили 17 и 18 декабря.

Об этом говорится в распоряжении секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова.

«В связи со смертью Харьковского городского головы Кернеса Геннадия Адольфовича объявить 17 и 18 декабря 2020 года траур в городе Харькове, руководствуясь ст. 42, 50, 59 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», – сказано в документе.

В дни траура приспустят государственный флаг и флаги города на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организация. Также в эти два дня отменят все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

Как сообщал ForUm, Кернес в ночь на 17 декабря скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике «Шарите», где проходил лечение после осложнений от COVID-19.

Он впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году.   

 
ForUm

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