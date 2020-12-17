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Объединение инвалидов, действующее на территории Бориспольской епархии, обращается с просьбой о помощи в проведении благотворительной акции к Рождественским праздникам.

Как сообщает Центр информации УПЦ, общественная организация просит поддержать благотворительную акцию для детей-инвалидов детства ко дню Святого Николая и новогодних праздников.

«У нас на учете 116 детей, имеющих статус инвалидов детства и 42 ребенка, у которых родители - люди с ограниченными возможностями. Каждому с них нужна поддержка, понимание и внимание. Будем благодарны за любую помощь: сладости, деньги, памперсы, пеленки, моющие и гигиенические средства, постельное белье, канцелярские принадлежности», - рассказала руководитель организации Наталья Хоменко.

Контактный номер для связи: 099 233 11 22.

Поддержать акцию можно:

карта ПриватБанка 4149 4996 4252 9216

карта МоноБанка
4441 1144 1075 4806.

Хоменко Наталья Георгиевна

Адрес объединения инвалидов:

Ул. Полевая, 16, с. Горбачовка (отделение связи с.Вознесенское)

Згуровский район, Киевская обл., 07652.
ForUm

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