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В храмах Киева 15 февраля, в праздник Сретения Господня и Всемирный день онкобольного ребенка, состоится благотворительная акция «Сретенская свеча».

Фото из открытых источников

Как сообщил Центру информации УПЦ инициатор акции, настоятель столичного храма преподобного Феодора Освященного протоиерей Петр Семащук, цель благотворительной акции - собрать средства на лечение онкобольных детей.

В этот день средства от каждой приобретенной в храмах свечи будут пожертвованы на лечение маленьких пациентов онкогематологического отделения Киевской областной клинической больницы и онкологического отделения Национальной детской специализированной больницы «Охматдет».

Завершит акцию «Стретенская свеча» благотворительный концерт в театре «Серебряный остров» 20 февраля, во время которого будут подведены итоги акции.

Культурно-просветительский центр «Киевский Иерусалим» при киевском храме в честь преподобного Феодора Освященного проводит благотворительную акцию «Сретенская свеча» с 2017 года.

В прошлом году было собрано более 30 тыс гривен для помощи онкологическому отделению Киевской областной клинической больницы.

Для справок: 097-067-46-86099-113-44-06, протоиерей Петр Семащук, [email protected].

 
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