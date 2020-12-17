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Геннадия Кернеса вероятнее всего похоронят на втором городском кладбище Харькова, на аллее выдающихся харьковчан. Об этом заявил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, передает Newsroom.

По его словам, хоронить Кернеса будут без соблюдения ограничений, установленных для коронавирусных пациентов.

«Там самые выдающиеся харьковчане похоронены, такое решения мы приняли вместе с семьей Геннадия Адольфовича. Все будет сделано для того, чтобы проводить его в последний путь достойно», - сказал чиновник.

По словам Терехова, в данный момент он является исполняющим обязанности мэра. Чиновник также заверил, что в установленном законом порядке горсовет обратится в Верховную Раду для выполнения всех необходимых процедур.

Как сообщал ForUm, Кернес в ночь на 17 декабря скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике «Шарите», где проходил лечение после осложнений от COVID-19.

Он впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году.   

 
ForUm

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