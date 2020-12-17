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Киево-Печерская лавра выпустила Православный церковный календарь на 2021 год с поучениями Печерских святых.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Lavra.ua, в календаре указаны евангельские и апостольские чтения на каждый день, опубликованы жития Печерских подвижников и тех святых, в жизненном пути которых Киево-Печерская Лавра заняла особое место.

Читатель может ознакомиться с поучениями святых отцов, наставлениями Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, митрополита Павла и братии монастыря.

«Наше издание послужит каждому читателю не только как источник информации о тех или иных праздниках, но и призвано стать добрым назиданием в повседневной жизни!» – отметил наместник Лавры.

В издании размещены фотографии насельников Киево-Печерской лавры, число которых, в настоящее время, составляет более 200 человек. Среди братии – 84 священника и 43 диакона.

Календарь можно приобрести в церковных лавках и храмах Киево-Печерской лавры, а также в интернет-магазине Lavra.com.
ForUm

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