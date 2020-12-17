Назначение Артема Сытника директором НАБУ было ошибкой, борьба с коррупцией в Украине провалена и нужно принимать комплексные меры для того, чтобы ускорить решение проблемы.

Об этом в комментарии «Капиталу» заявил депутат Европарламента от Чехии Микулаш Пекса.

«Борьба с коррупцией — это, прежде всего, системные меры. Государство должно управляться прозрачно, эффективно публикуя все важные данные о государственных закупках, спонсировании политических партий, лоббистских собраниях и т.д. Отсрочка принятия таких мер и их реализации в Украине кажется серьезной проблемой и должна ускориться», — заявил депутат.

Парламентарий отметил негативную роль нынешнего директора НАБУ, но считает, что в провале борьбы с коррупцией винить нужно не только его.

«Я считаю назначение г-на Сытника ошибкой, однако, в системном провале виноват не только он», — заявил европарламентарий, отметив, что в целом за антикоррупционные реформы несут ответственность законодатели.

По мнению депутата, Украина не сможет в один момент решить проблему коррупции — нужно последовательные и постоянные усилия.

«Для решения проблемы не существует серебряной пули, просто нужно последовательно и настойчиво внедрять меры для улучшения системы в целом. Например, 15-20 лет назад у нас в Чехии были серьезные проблемы с финансированием политических партий. Наша партия начали использовать прозрачные предвыборные счета для обеспечения общественного контроля над финансами партии. Другим партиям пришлось последовать этому примеру, чтобы избежать публичной критики за лицемерие. Из-за этого давления позже такая практика была закреплено в законе как обязательное обязательство для всех политсил», — рассказал Пекса.