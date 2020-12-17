Геннадий Кернес как городской голова работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции, заявили в Офисе президента.

«Отношение к Геннадию Кернесу в нашем обществе не было, да и не могло быть однозначным. Это понятно. Он прошел такой путь в жизни, который точно исключает единодушие в его оценках. Однако у него было видение развития своего города, и именно как городской голова он работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции. Люди это ценили. Люди выбирали именно его городским головой», - говорится в сообщении.

Если следующий мэр Харькова сможет обеспечить качество управления городским хозяйством и так же социально ориентированное содержание городской политики, это будет минимум того, что необходимо для памяти об мэре Кернесе, отметили в ОП.

На Банковой выразили соболезнования близким, семье и харьковчанам.

Как сообщал ForUm, Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике «Шарите», где проходил лечение после осложнений от COVID-19.

Он впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году.