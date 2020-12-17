Во всех странах, где есть украинские дипломатические миссии, при каждом удобном случае должен подниматься вопрос восстановления территориальной целостности Украины и возвращения Донбасса и Крыма, чтобы сохранялась, укреплялась и увеличивалась мировая коалиция в поддержку нашего государства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеоконференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, которая началась в Киеве.

«Сегодня наш основной внешнеполитический приоритет – это установление мира, восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы являемся страной, которая противостоит гибридной войне Российской Федерации. И это не только враждебные действия против нашей независимости, против Украины. Это вызов всему цивилизованному мировому сообществу», - сказал он в своем выступлении.

Зеленский подчеркнул, что Украина сейчас упорно работает над тем, чтобы договоренности лидеров стран «Нормандской четверки» в Париже были реализованы.

Он напомнил, что за год от этой встречи удалось вернуть почти сотню украинских граждан из плена, удается обеспечивать самый продолжительный режим прекращения огня за все годы войны, а конечная задача - прекратить войну и обеспечить мир на украинских условиях.

По его словам, в повестке дня остается вопрос продления санкций. Принципиально важна и дальнейшая работа над привлечением РФ к юридической ответственности за нарушение международного права.

Зеленский также попросил послов проводить активную работу по привлечению помощи партнеров Украины к восстановлению Донбасса. «Уже сегодня мы должны думать, как вернуть мирному Донбассу порядок и покой. Мы уже упорядочиваем подконтрольную территорию Донбасса, пострадавшей от этой войны. Делаем это и усилиями государства, и бизнеса, и на средства наших международных партнеров. Результаты видят наши граждане по обе стороны линии соприкосновения. И если завтра мы уже вернемся на весь оккупированный украинский Донбасс - должны сразу приступить к его восстановлению», - заявил он.

Президент отметил, что весь этот комплекс задач - не только для послов Украины в Берлине и Париже, которые, по его оценке, прекрасно их выполняют. «Это задача практически для каждого посла и представителя Украины при международной организации. Чья страна может помочь финансово, чья может помочь политически, где были исторические примеры примирения и осуществления послевоенного восстановления. А какие-то страны до сих пор сталкиваются с этими конфликтами. Поэтому, пожалуйста, я очень вас прошу, высказывайте свои предложения, мы их слышим, готовы их рассматривать. Предлагайте свои идеи, потому что результат должен быть уже сейчас», - призвал он.

Глава государства отметил и важность дальнейшей работы над освобождением украинского Крыма. Он отметил, что сегодня этот вопрос возвращен в международную повестку дня. «Крымская платформа - это наша инициатива по консолидации международных усилий для деоккупации Крыма - приобретает все большую огласку. Эту инициативу уже поддержали наши партнеры в Европе и Северной Америке. Я призываю вас более активно работать над привлечением в нее стран других регионов», - сказал Зеленский.