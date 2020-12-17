также в разделеОбщество
Львовские бизнесмены организовали один из крупнейших «конвертов» в стране 10
Египет ужесточил требования к тесту на COVID-19 для украинских туристов 50
Бизнес и организации будут штрафовать за отсутствие масок у клиентов 19
В Испании провели крупную операцию против «русской мафии», среди задержанных – украинцы 19
Возле линии разграничения нашли крупный схрон с боеприпасами 12
Креминь рассказал, чем грозит нарушение языкового законодательства 20
Обмен пленными заблокирован: боевики выдвинули новые требования 33
16 декабря. Картина дня 13
В Харькове появилась «Парковка для оленей» 38
Резня в Иршанске: Подозреваемому грозит пожизненное 27
Обвиняемому в убийстве Кирилла Тлявова таки продлили арест 11
Обвинительный акт по Черновол направлен в суд 19
Обвиняемых в наркопреступлениях разрешили арестовывать без залога 12
Минздрав допускает новую вспышку коронавируса после Нового года 14
Из Украины пытались незаконно вывезти запчасти к военным самолетам 9
В Минздраве рассказали, кому грозит повторное заражение COVID 17
Под Киевом обезвредили банду, занимавшуюся грабежами, разбоем и похищением людей 51
Сеть пиццерий подозревают в уклонении от уплаты 75 млн налогов 12

В связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, 17, 18, 19 декабря объявлены днями траура в городе.

Соответствующее распоряжение подписал секретарь городского совета Игорь Терехов, сообщила пресс-служба горсовета. 

В эти дни будет приспущен Государственный флаг Украины и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях. 

Также отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования. 

Как сообщал ForUm, Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике «Шарите», где проходил лечение после осложнений от COVID-19.

Он впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году.   
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги