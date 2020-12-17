Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении четырех работников Ананьевского отделения полиции Подольского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Одесской области (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 365 УК Украины). Досудебным расследованием установлено, что 19 февраля 2018 сотрудники патрульной полиции во время несения службы возле с. Ананьев остановили водителя автомобиля «FORD FOCUS» по подозрению в управлении им автомобиля в состоянии опьянения.

Во время возникшего конфликта патрульные нанесли водителю телесные повреждения, в результате которых он потерял сознание. Пострадавший был доставлен каретой скорой медицинской помощи в Ананьевскую центральную райбольницу в крайне тяжелом состоянии с разрывом нижнего полюса левой почки.

В связи с полученными травмами врачи направили его в Одесскую областную клиническую больницу для оказания медицинской помощи.

Во время прохождения медицинского обследования врачом-наркологом в присутствии следователя указанного отделения полиции проведен медицинский осмотр пострадавшего, во время которого врач не подтвердил подозрения патрульных о состоянии опьянения водителя.

На основании данного заключения потерпевший должен был выезжать в Одесскую областную клиническую больницу для проведения операции.

Впрочем, у следователя и и.о. заместителя начальника одного из отделений полиции возник умысел на совершение пытки водителя, который находился в тяжелом состоянии, чтобы повторно отобрать образцы крови и получить от него признание в том, что он находился за рулем в состоянии опьянения. С этой целью они в течение 2,5 часов с применением насилия удерживали потерпевшего, что делало невозможным его выезд в Одесскую больницу для оказания неотложной медицинской помощи.

В результате полученных телесных повреждений и других противоправных действий сотрудников полиции пострадавший признан инвалидом 3 группы.

Таким образом: двое работников патрульной полиции обвиняются в превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа, то есть умышленном совершении действий, явно выходящих за пределы предоставленных им прав или полномочий, что сопровождалось насилием, применением специальных средств, а также болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями при отсутствии признаков пыток (ч. 2 ст. 365 УК Украины); следователь и и.о. заместителя начальника одного из отделений полиции обвиняются в совершении пытки, то есть умышленном причинении сильной физической боли, физического и морального страдания путем нанесения побоев, мучений и других насильственных действий с целью принудить потерпевшего совершить действия, противоречащие его воли, в том числе получить от него сведения и признание (ч. 2 ст. 127 УК Украины).

Обвинительный акт направлен в районный суд Одесской области. В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.