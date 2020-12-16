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В четверг, 17 декабря, начнется многодневное совещание послов Украины, которое пройдет в удаленном формате.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в выступлении на конференции «Дипломатия-2021», сообщает «Европейская правда».

О намерении собрать топ-дипломатов на большое совещание министр заявил в контексте представленных результатов социологического опроса о том, какие направления работы должны быть приоритетом МИД в следующем году.

«В четверг начнется конференция украинских послов, большое событие, происходящее раз в два года», - рассказал министр, пообещав, что МИД будет пытаться учесть мнение общества.

О запланированном совещании послов сообщали и другие источники «Европейской правды», подчеркивая, что это многодневное событие, которое формирует позицию послов, состоится при участии президента Зеленского. Впервые в истории совещание послов пройдет в виртуальном режиме – из-за пандемических ограничений.

По данным «Европейской правды», год назад также была идея собрать большое общее совещание послов, чтобы отработать новую политику после нормандского саммита, но впоследствии от нее отказались.

Официальное сообщение МИД или ОПУ о совещании с деталями данного события пока не публиковалось.
ForUm

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