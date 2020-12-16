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В Великобритании за первую неделю вакцинации от коронавируса прививки препаратом Pfizer/BioNTech получили 137 897 человек.

Об этом рассказал Надим Захави, министр, ответственный за внедрение вакцинации в стране, сообщает «Европейская правда».

«Действительно хорошее начало программы вакцинации. Прошло семь дней, и мы сделали: Англия 108 000, Уэльс 7897, Северная Ирландия 4000, Шотландия 18000. Всего в Британии: 137 897 человек», - написал он в Twitter.

Великобритания 8 декабря первой из стран Запада начала программу массовой вакцинации населения от коронавируса.

После старта вакцинации британский регулятор предупредил, что людям, у которых раньше возникали серьезные аллергические реакции, не следует делать прививки.

Ожидается, что Евросоюз утвердит для использования на своем рынке вакцину Pfizer/BioNTech до Рождества.

Вакцинация препаратом Pfizer/BioNTech уже происходит в США, Канаде и других странах.
ForUm

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