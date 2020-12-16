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Укрзализныця не будет подавать предложение в Министерство инфраструктуры о повышении в 2021 году тарифов на железнодорожные грузовые перевозки. Об этом заявил председатель правления АО «Укрзализныця» Владимир Жмак во время круглого стола с участием крупных грузоотправителей, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

«Мы не планируем повышать тарифы, хотя многие эксперты нас к этому подталкивают. Нас подталкивают к мысли, что без повышения тарифов мы не сможем вывести Укрзализныцю из финансовой пропасти, в которой она оказалась», - сказал он.

По словам Жмака, такая мысль возникла потому, что по итогам января-сентября 2020 убытки компании составили 11 млрд грн. Он отметил, что причин этих убытков было много, однако менеджмент компании уже их ликвидировал или работает над их ликвидацией.

Он напомнил, что также одной из причин убыточности была виртуальная прибыль компании за 2019, которая была достигнута только благодаря курсовым разницам.

«Однако Укрзализныця не собирается повышать тарифы. Мы собираемся снижать себестоимость наших услуг, и для этого мы работаем над оптимизацией по всем направлениям: электроэнергия, экономия дизельного топлива, борьба с его хищениями, оптимизация движения», - резюмировал Жмак.

Напомним, Укрзализныця намерена провести индексацию тарифов на пассажирские перевозки с 1 марта на 2% ежемесячно.
ForUm

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