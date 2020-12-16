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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина будет вынуждена прийти к разговору о стратегии сосуществования с Россией, но не считает эту дискуссию реальной уже сейчас.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на конференции «Дипломатия-2021», сообщает «Европейская правда».

«Украинское общество не готово к спокойному разговору о России. Но мы никуда не уйдем от географии, это надо понимать», - заявил Дмитрий Кулеба. Министр сообщил, что отдельные «смелые» эксперты высказываются по этому поводу уже сейчас, но вопрос вызывает много обоснованных эмоций, что затрудняет конструктивную дискуссию.

Министр добавил, что в ближайшее время смысл имеют скорее всего закрытые дискуссии по этому поводу, в частности потому, что политики ограничены в заявлениях об этом из-за риска рейтинговых потерь.

«В обществе слишком много эмоций, чтобы говорить о России, - поэтому любой, кто будет говорить об этом, будет замаркирован как предатель или как фанатик - но этот разговор очень нужен. Без стратегии в отношении России не будет ни безопасности, ни процветания Украины», - считает Кулеба.

Несмотря на это, в ближайшее время усилия МИД на российском направлении будут сфокусированы не на таких дискуссиях, а на развитии проекта «Крымской платформы», которая должна сохранить в международной повестке дня вопрос освобождения Крыма из-под российской оккупации.

«Но динамика поддержки платформы показывает, что есть достаточное количество государств, которые хотят туда пойти», и это дает основания рассчитывать на успех этого проекта, отмечает Кулеба.
ForUm

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