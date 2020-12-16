Терпение и доверие Богу поможет бороться не только со всеми трудностями, но и с приступами лени, противления, уныния, которые могут вдруг навалиться.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич).

«В очередном выпуске размышлений над богословскими темами Апостольских Посланий, владыка Антоний объяснил слова апостола Павла, который в Послании к Римлянам увещевает: «Наступит уже час пробудиться нам от сна» (Рим. 13: 11).

От какого сна? Конечно, греховного. Самооправданием, саможалением, забвением о цели христианской жизни…Что конкретно нам приписывается? Прежде всего, вести себя благочинно, а не участвовать в пиршествах и возлияниях, не увлекаться мечтами и легкими знакомствами, тешащими воображение, тем более не позволять распутничать, ссориться и злиться»,- объяснил митрополит Антоний.

По словам владыки, в дни поста мы можем острее ощутить свою привычку жить без оглядки на правила, свою безответственность, свой эгоизм.

«Среди всех трудностей, дай Бог, помнить одну – мы не одни, мы идем все вместе, хотя не всегда видим друг друга. Мы не просто бредем, спотыкаясь и недоумевая, мы можем себя ободрить тем, что Господь видит каждого, да и не просто видит, но и ждет, когда мы к нему обратимся – смотрит с самым горячим желанием помочь, довести нас до цели. Но наше желание здесь необходимо, без него и Господь не станет тянуть против воли. Если бы мы чаще напоминали себе, что предстоит облечься во Христа, то есть включиться, войти в такое состояние, когда Господь ближе, чем рубашка к телу, то многое перестало бы страшить, казаться немыслимой тяжестью и пугать скукой. Главный плод, который мы можем принести Богу, – это покаяние», - заключил митрополит Антоний.