На Днепропетровщине освящен домовой храм Украинской Православной Церкви при «Иоанновом Центре» реабилитации, физической терапии и инклюзивного обучения детей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Днепропетровской епархии, чин освящения храма в честь праведного Иоанна Кронштадтского совершил митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней.

В «Иоанновом Центре» работают над реабилитацией детей с инвалидностью и создают возможность для их социализации и перспективы самостоятельного будущего. Центр занимается детьми с неврологическими заболеваниями и нарушениями опорно-двигательного аппарата со всей Украины.

Митрополит Ириней освятил домовой храм при «Иоанновом Центре» и совершил в нем первую Божественную литургию.

По окончании богослужения за заслуги в деле созидания храма архиерей вручил основателям и благотворителям «Иоаннова Центра» Павлу и Дмитрию Овчинниковым ордена УПЦ Архистратига Михаила.