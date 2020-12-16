Контрразведчики Службы безопасности Украины предупредили в Николаеве попытку скрытого вывоза с территории Украины авиационного оборудования военного назначения для нужд одной из стран Ближнего Востока, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что сделку планирует менеджмент одной из отечественных транспортных авиакомпаний, специализирующихся на грузовых перевозках в странах Ближнего Востока и Африки. Фигуранты пытались организовать нелегальный вывоз за пределы Украины авиационных изделий и приборов, которыми комплектуются военно-транспортные самолеты.

Они скрыли военную продукцию от таможенного досмотра среди бортового оборудования самолета авиакомпании, который после прохождения технического обслуживания должен был вылететь за пределы Украины. В то же время, в компании отсутствовали разрешительные документы Государственного экспортного контроля Украины, предусмотренные действующим законодательством для перемещения за пределы страны изделий военного назначения.

Продукцию в установленном законом порядке направили на экспертизу. После ее выводов будет приниматься решение об открытии уголовного производства, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.