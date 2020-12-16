также в разделеОбщество
Минздрав допускает новую вспышку коронавируса после Нового года 8
В Минздраве рассказали, кому грозит повторное заражение COVID 10
Под Киевом обезвредили банду, занимавшуюся грабежами, разбоем и похищением людей 28
Сеть пиццерий подозревают в уклонении от уплаты 75 млн налогов 12
Скандал в Минобороны: Чиновники «зарабатывали» на захоронениях погибших военных 21
НАБУ обнародовало переговоры ДТЭК о назначении Буславец главой Минэнерго 33
Чиновникам разрешили работать на госслужбе до 70 лет 39
В США утвердили первого за 12 лет посла в Беларуси 18
В Украине создадут спецфонд для финансирования вакцинации от COVID-19 11
Степанов хочет привязать зарплату медиков к прожиточному минимуму 21
В ГБР подано заявление против Данилова за препятствование законной деятельности Медведчука 18
В Украине – 10622 новых случая COVID-19 21
Канада обнародовала свой отчет о катастрофе самолета МАУ в Иране 109
15 декабря. Картина дня 36
Пресс-секретарь СБУ уволилась 29
Укрпочта судится из-за штрафа за несвоевременную доставку пенсий 13
Во Франции забраковали экспресс-тест на COVID-19, распространенный в Украине 36
Уволенный глава Госкосмоса решил судиться за должность 12

Контрразведчики Службы безопасности Украины предупредили в Николаеве попытку скрытого вывоза с территории Украины авиационного оборудования военного назначения для нужд одной из стран Ближнего Востока, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что сделку планирует менеджмент одной из отечественных транспортных авиакомпаний, специализирующихся на грузовых перевозках в странах Ближнего Востока и Африки. Фигуранты пытались организовать нелегальный вывоз за пределы Украины авиационных изделий и приборов, которыми комплектуются военно-транспортные самолеты.

Они скрыли военную продукцию от таможенного досмотра среди бортового оборудования самолета авиакомпании, который после прохождения технического обслуживания должен был вылететь за пределы Украины. В то же время, в компании отсутствовали разрешительные документы Государственного экспортного контроля Украины, предусмотренные действующим законодательством для перемещения за пределы страны изделий военного назначения.

Продукцию в установленном законом порядке направили на экспертизу. После ее выводов будет приниматься решение об открытии уголовного производства, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги