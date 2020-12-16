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Министр здравоохранения Максим Степанов считает необходимым принять закон, который устанавливает минимальную заработную плату медицинских работников, привязанную к прожиточному минимуму. Об этом он сообщил в ходе брифинга, передает УНИАН.

«На прошлой неделе я своим коллегам из правительства направил на подпись соответствующий законопроект, подготовленный Минздравом, который устанавливает минимальную заработную плату и закрепляет ее в законе, которая будет привязана к прожиточному минимуму», - сказал он.

«Я считаю и настаиваю, что такие нормы должны быть утверждены в нашем законодательстве... Поэтому мы считаем, что такой законопроект должен стать законом, и у нас должны быть установлены минимальные зарплаты, которые выплачивают нашим медикам», - отметил Степанов.

Он надеется на поддержку соответствующего проекта закона народными депутатами.

Напомним, 15 декабря Верховная Рада поддержала государственный бюджет на 2021 год, предусматривающий доходы в сумме 1 трлн 92 млрд грн, расходы - 1 трлн 328 млрд грн, дефицит бюджета составит 5,5% ВВП.
ForUm

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