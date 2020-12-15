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Цифровые копии старинных нотных рукописей и изданий, хранящихся в Российском национальном музее музыки, разместили на днях в свободном доступе на специально созданном портале «Сокровища духовной музыки».

Как сообщает «ФОМА в Украине», на текущий момент каталог электронной библиотеки включает в себя древнерусские крюковые рукописи, нотолинейные сборники, певческие старообрядческие книги. Также на портале можно найти теоретические руководства по пению.

 В ближайшие годы хранилище пополнят более 5 тысячами оцифрованных экземпляров текстов, относящихся к духовной музыке XVII–XIX веков, среди которых — агиографические произведения, сюжетные повести, церковно-полемические сочинения, памятники русской публицистики, богословские трактаты.

 Кроме того, будут опубликованы духовные сочинения композиторов эпохи классицизма: авторские музыкально-литургические циклы и духовные хоровые концерты, а также книги и иные материалы XVIII–XIX веков, не относящиеся к древнерусской традиции, — рукописи научного, исторического, литературного содержания, личные дневники и письма князя Владимира Одоевского, протоиереев Дмитрия Разумовского и Василия Металлова, советского музыковеда Виктора Беляева.

 
ForUm

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