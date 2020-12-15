АО «Укрзализныця» готовится к разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта концессии вокзалов. На сегодня шесть компаний-инвесторов заинтересованы принять участие в концессионных проектах. Об этом в интервью Mintrans рассказал руководитель филиала «Пассажирская компания», и.о. члена правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

«Мы провели конференц-звонки с заинтересованными компаниями – иностранными и украинскими. Сделали рейтинг заинтересованности, чтобы понять, какие активы в первую очередь можно сдавать в концессию. Услышали требования инвесторов к структуре договоров концессии. После этого часть инвесторов отсеялась. Остался пул из пяти-шести крупных отечественных и зарубежных инвесторов, которые готовы участвовать в проекте. Следующим этапом станет разработка ТЭО», - рассказал Перцовский.

Он добавил, что для вокзалов, которые пока не заинтересовали потенциальных концессионеров, будут максимально упрощены условия аренды.

«Все будет сдаваться по единым правилам на ProZorro.Продажи. Для понимания: сейчас официально сдано в аренду только 5% от предусмотренных в аренду площадей вокзалов. При этом другая часть по факту сдается неофициально, мимо кассы. Мы хотим уже в начале 2021 провести первые аукционы», - уточнил и.о. члена правления Укрзализныци.

В рамках этой работы, по словам Перцовского, будет разработан проект удобной навигации и функционального зонирования на вокзалах.

Так, будут определены информационные зоны, места для продажи сувениров и обычных товаров, банкоматов и терминалов, сервисные зоны и прочее.