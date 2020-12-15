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На Луганщине Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала деятельность группы лиц, которые реализовывали контрафактные комплектующие для железнодорожного транспорта, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники СБУ установили, что фирма из Попасной поставляет частным железнодорожным предприятиям запчасти тормозных систем, которые уже были в употреблении, под видом нового оборудования.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что дельцы на собственных промышленных мощностях реставрировали запчасти со старых списанных вагонов Укрзализныци. Бывшие в употреблении и некачественные комплектующие затем устанавливали на подвижной состав, что создавало потенциальную угрозу на железнодорожном транспорте.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 191 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели шесть обысков по местам нелегального производства и проживания фигурантов. Во время следственных действий изъято оборудование для подделки маркировки предприятий-производителей, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправную деятельность. Также обнаружено большое количество контрафактных деталей почти 1,7 миллиона гривен.
ForUm

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